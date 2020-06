Acre tem a maior taxa de ocupação de UTIs do país nesta quinta, diz projeto

O Acre aparece, até o meio-dia desta quinta-feira (18), no topo do ranking de ocupação de unidades de terapia intensiva (UTI) para pacientes com covid-19, segundo o projeto de transparência Contagem Coronavírus Brasil. Por aqui, 90,8% dos leitos estão com pacientes em estado grave.

A tabela segue com Rio Grande do Norte, com taxa de ocupação em 90%. Espírito Santo e Pernambuco vêm em seguida, com 87,4% e 86%, respectivamente. Alagoas (84%), Rio de Janeiro(83%) e São Paulo (79%) continuam lista. O estado com menor índice é o Mato Grosso do Sul, com 22%.

Criado por jornalistas, pesquisadores e estudantes, o Contagem Coronavírus Brasil informa que tem como fonte as secretarias estaduais de Saúde. A assessoria de imprensa da Sesacre informou que ainda não possui os dados desta quinta, mas repassou à reportagem que até o final da tarde de ontem a taxa de ocupação era de 83%.

Em todo o Acre existem 48 leitos de UTI via Sistema Único de Saúde (SUS). Trinta e oito deles estão em Rio Branco. Os demais, em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado.

Mais de 10,3 mil pessoas estão oficialmente contaminadas pelo coronavírus no Acre. O número de mortes já passa dos 280.

