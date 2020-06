Acre tem sinais de estabilidade em número de internações por covid, diz estudo

No entanto, taxa de ocupação em leitos de UTI segue como a mais alta do Brasil

Análise da Fiocruz a partir de dados obtidos entre os dias 7 e 13 de junho aponta tendência de estabilidade no número de internações por covid-19 no Acre em hospitais públicos e particulares.

No entanto, a taxa de ocupação de UTIs para pacientes com coronavírus segue como a mais alta do país, segundo comparativo entre informações oferecidas pelas secretarias de Saúde de todos os estados.

PUBLICIDADE

Com apenas 48 leitos disponíveis (38 na capital e 10 em Cruzeiro do Sul), o Acre tinha, na última quarta-feira (17), 83,3% de ocupação. No dia seguinte, o índice subiu para 91,6%, com apenas um leito vago em Rio Branco. O cenário se manteve nesta sexta (19).

O governo prometeu para as próximas semanas mais dez UTIs no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), que dispõe, atualmente, de 28 leitos.

Em relação às enfermarias, o Acre tem situação mais tranquila, sobretudo após reforço de 100 novas unidades com a inauguração, nesta semana, do Hospital de Campanha de Rio Branco. Ao todo, são 295 camas clínicas, pediátricas e obstétricas, com taxa de ocupação de 62% até esta sexta (19).

Nos hospitais particulares há 10 pessoas na UTI e 40 em leitos clínicos em tratamento da covid-19. O total de internados na rede pública e privada, até esta sexta, era de 285.

Unidades de saúde

Em Rio Branco, abrigam pacientes com covid-19 o Pronto-Socorro, Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), Hospital de Campanha, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, Hospital da Criança e Maternidade Bárbara Heliodora.

Os hospitais João Câncio Fernandes e Manoel Marinho Monte, em Sena Madureira e Plácido de Castro, respectivamente, também têm internações, além das unidades mistas de Acrelândia, Marechal Thaumaturgo e Assis Brasil.

Em Cruzeiro do Sul há os hospitais Regional do Juruá e da Mulher e da Criança. Os hospitais Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá, Raimundo Chaar e Epaminondás Jácome, ambos no Alto Acre, completam a lista.

Brasil

Além do Acre, apresentam sinais de estabilidade no número de internações Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão e Roraima. Quatorze estados têm tendência de queda. São eles Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Por outro lado, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe veem seus dados de internações crescerem no período analisado pela Fiocruz.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários