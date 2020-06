Acre teve nesta semana pior índice de isolamento desde o início da pandemia

Os acreanos resolveram relaxar por conta própria o isolamento social e fizeram, nesta semana, o índice cair para o pior nível desde o início da “quarentena”, há quase três meses. Na segunda-feira (8), apenas 42% da população ficou em casa, um recorde negativo.

Os índices se mantiveram baixos nos dias seguintes, com 42,2% de distanciamento na terça (9) e 43,9% na quarta (10). Nem mesmo o feriado de Corpus Christi segurou o acreano em casa. Nessa data, apenas 46,7% respeitaram as recomendações das autoridades. Geralmente, domingos e feriados costumam registrar índices de isolamento acima dos 50%.

Todos os percentuais informados estão muito abaixo dos 70% recomendados para frear o contágio em massa pelo novo vírus e diminuir o impacto do colapso do sistema público de saúde, que já é uma realidade no Acre.

No estado, o ápice do distanciamento social foi em 22 de março, cinco dias após o anúncio dos primeiros casos de coronavírus no Acre, com 63,2%.

