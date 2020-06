Acre teve o maior índice de isolamento social do país neste domingo

O Acre teve o maior índice de isolamento social deste domingo (29), em comparação com outros estados do Brasil, com 53,9% no ranking, de acordo com Mapa do Inloco.

O Estado ficou à frente do Paraná (com 53,85%) e do Rio Grande do Sul (53,49%).

O levantamento também aponta que o índice é melhor em comparação com os três outros domingos do mês de junho. No primeiro, registrou 53,7%; no segundo, 53,2%; e no terceiro, 52,9%.

O Acre já tem registrado, até o momento, 13.058 casos de coronavírus e mais 30 mil notificações. São 353 mortes causadas pela doença.

Confira:

