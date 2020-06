Acre teve o segundo maior índice de isolamento social do Brasil neste domingo

O Acre mais uma vez se destacou neste domingo (31) no ranking de estados do Brasil que mais respeitaram o isolamento social para combater o coronavírus.

Em segundo lugar na lista, perdendo apenas para o Amapá (56%), o Acre pontuou 54%. Porém, o número é muito abaixo dos 70% recomendados pelas autoridades para frear o avanço do coronavírus.

O Índice de Isolamento Social foi desenvolvido pela Inloco para auxiliar no combate à pandemia da COVID-19 ao acompanhar o coronavírus no Brasil. O mapa mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento. O mapa do coronavírus existe para auxiliar as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e saúde.

Foi encerrado neste domingo o rodízio de veículos em Rio Branco, autorizado pela Prefeitura e Governo do Estado.

Brazil Confirmados 519,704 +4,855 (24h) Mortes 29,534 +220 (24h) Recuperados 206,555 39.74% Ativos 283,615 54.57%

