Acre teve o segundo pior domingo de isolamento desde o início da pandemia

Os domingos são os dias em que os acreanos mais respeitam o distanciamento social como medida de contenção do novo coronavírus. No entanto, a taxa de isolamento vem caindo com o passar das semanas e teve, no último dia 14, o segundo pior índice desde a chegada da pandemia ao estado.

Neste domingo, apenas 53,2% da população do Acre ficou em casa. Esse é o menor número em cinco domingos. Sete dias antes, foram 53,7%. No dia 31 de maio, 54,6% dos acreanos adotaram o distanciamento social. Nos dias 24 e 17 do mesmo mês, o número chegou a 58,9% e 56,3%, respectivamente.

PUBLICIDADE

A pior taxa foi registrada no dia 10 de maio, com 51,2%. Já a melhor aconteceu no primeiro domingo após o anúncio dos primeiros casos de coronavírus, no dia 22 de março, com 63,2%.

Especialistas dizem que para evitar surto grave de covid é necessário que pelo menos 70% da população fique em casa.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários