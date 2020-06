Acreanas aderem campanha nacional “Sinal Vermelho para a Violência Contra a Mulher”

A jornalista Alex Machado, a colunista social Márcia Abreu, a procuradora de Justiça Gilcely Evangelista e a empresária Socorro Moreira Jorge aderiram a campanha nacional “Sinal Vermelho para a Violência Contra a Mulher”, promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A campanha tem como ideia impulsionar um canal silencioso de denúncia às mulheres que encontram mais dificuldades para formalizar queixas contra os agressores, nesta época de isolamento social.

*** A campanha criou um canal de denúncia silenciosa: as farmácias. As mulheres só precisam fazer um “X” na palma da mão, mostrar em uma farmácia e o atendente acionará a polícia. As drogarias estarão com cartazes para indicar que participam da Campanha e o funcionário que direcionar a denúncia, não será chamado para ir à delegacia.

Se junte ao povo Ashaninka, da Aldeia Apiwtxa, em defesa das comunidades indígenas e extrativistas de Marechal Thaumaturgo no Acre, na luta contra a COVID-19! No próximo dia 2 de julho, às 14h (Brasília), será lançada a campanha Ashaninka Pelos Povos da Floresta em uma Live em no canal do Youtube, com as principais lideranças e apresentação de Marcos Palmeira.

***Siga o canal Ashaninka Apiwtxa no Youtube, e acompanhe nas redes para saber como ajudar nessa iniciativa! Registro fotográfico: Cleudon França.

A Jornalista Neide Santos e o advogado Lecenky Oliveira já estão nos preparativos para a chegada de Maria Luísa, a caçula da família. Neide está grávida de quatro meses. Que venha com muita saúde!!

Na última sexta-feira (19), o médico Arthur Dias completou 29 anos de idade. Recém-formado pela UFAC, Arthur já começou a trabalhar no final do ano passado, atuando hoje no HOSMAC, na UPA da Sobral e no Pronto Socorro. O médico ainda divide sua jornada como membro da Cia de Teatro Expressão, em que ele participa como ator há 4 anos, com sua esposa, a diretora Jocilene Barroso e o enteado Kayk Amorim.Muitas felicidades!

A socióloga e ativista acreana Jayce Brasil foi a convidada da live da atriz, dramaturga, cronista e apresentadora brasileira Mônica Martelli na pauta a causa racial do lado Norte do país. Para conferir o papo completo, só dar play no Feed do Instagram @monicamartelli.

A bela, alto astral e queridíssima Carol Leite foi a aniversariante de ontem (22). Diferente dos anos anteriores não teve festão, a data foi comemorada em família, conforme o momento exige. Felicidade!!

Saúde e paz para a jornalista Ana Paula Pojo, que mudou de idade no último dia 20. Querida como ela é, recebeu ao longo do dia várias homenagens de sua legião de amigos e familiares pelas redes sociais.

Saiu no site A Capa – Em Kiev, ativistas dos direitos LGBT fizeram uma inteligente intervenção em um dos principais monumentos ucranienses. No último domingo (21), para comemorar o Mês Internacional do Orgulho LGBT (junho), os organizadores da Parada local se viram sem a oportunidade de realizá-la por causa da pandemia do novo coronavírus. Entretanto, decidiram agir pela causa mesmo assim.

***Usando drones, os ativistas colocaram uma bandeira do arco-íris junto à espada no braço direito da Mãe Pátria, dando a impressão de que o monumento erguido no início dos anos 1980, quando a Ucrânia ainda era um país soviético, levanta ao céu uma bandeira do orgulho LGBT. No outro braço, a “mãe” carrega um escudo.

Live: Fronteira das Identidades

A pesquisadora e artista Regina Maciel, convida para uma live a artesã Antonieta Sabino Silva Sheni Kena, do povo Huni kuin, da terra indígena Praia do Carapanã com o tema “Fronteira das Identidades”, com foco na mulher indígena no contexto urbano, a identidade ancestral e o empoderamento feminino. A live será no Facebook da Regina Maciel, acontece hoje (23), às 18 horas – horário do Acre.

Pixel Steak Burger

Boa noticia para os fãs de um bom sanduíche neste período de isolamento social. O Pixel Steak Burger (@pixelsteakburger) passou a atender mais dias da semana, agora de terça a domingo, das 18 às 23 horas, pelos aplicativos Ifood e Uber Eats, e ainda fazendo entrega própria para o Xavier Maia e bairros vizinhos pelo whatsapp 999675329. O estabelecimento faz hambúrguer, choripan e vai começar a fazer pollo broaster.

Point do Pato

O restaurante Point do Pato – voltado para quem queira desfrutar do melhor menu da gastronomia regional acreana – comandado pela maravilhosa Socorro Moreira Jorge está receber pedidos em formato delivery. O serviço é das 18h30 às 23h, pelos telefones (68) 99246-6692 e 99938-3414.

