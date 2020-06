Acreanas na Campanha Sinal Vermelho, Arraial ‘drive thru’ no shopping e mais na coluna

Ontem, 24, o dia foi intenso para a assistente social Izabel Barros, que completou años, em São Paulo, onde reside atualmente com a filha Juliana e, passou o dia recebendo inúmeras ligações de felicitações. Vivas, Vivassssss!!!!!!

ARRAIAL DRIVE THRU VIA VERDE SHOPPING

É isso ai! O Via Verde Shopping entrou no clima das festas juninas. E Ontem, 24, iniciou o arraial drive thru do Via Verde Shopping que se estende ate o dia 30.

*A entrada B, local onde o serviço drive thru é realizado, está toda decorada com bandeirolas coloridas que remetem ao clima junino, funcionando das 12h às 20h, seguindo todas as exigências do decreto governamental, atendendo as medidas de seguranças devido a pandemia do coronavírus.

*A venda, a forma de pagamento e o horário de retirada deverão ser feitos entre lojista e cliente por meio do WhatsApp, telefone ou aplicativo de entrega. Não é permitido venda ou escolha do produto no local;

A relação de lojas participantes e os respectivos números de WhatsApp para contato estarão disponíveis no site e nas redes sociais do shopping.

ANARRIÊ

Coluna registra o aniversário do secretário de Estado saúde, odontólogo Alysson Bestene, nesta quarta, 24. Parabéns, saúde e sucesso na caminhada.

DÍFICIL

É grande a insatisfação dos empresários com a transferência da responsabilidade da reabertura do comércio para as prefeituras.

*É fato que não está sendo nada fácil e os empresários amargam dias difíceis, mesmo se reinventando e as dívidas se acumulando.

ALTERNATIVA

O empresariado clama por uma solução das autoridades. E, aguardam, ainda, esta semana um novo posicionamento do Governo.

Vivas , vivas, muiiitos vivas à Sandra Ruiz, que hoje, 25, completa mais um novo ciclo cercada de todo amor da família, em especial do maridão Edmilson Júnior, dos filhos, da mãe Marfisa e da irmã Elaine. PARABÉNS.

ACRE SEM COVID

Publicado na segunda, 22, o novo decreto que estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus, intitulado Pacto Acre sem Covid confere mais responsabilidade às prefeituras e prevê, em caso de iminente colapso da Saúde pública em função do número de contaminados, medidas de isolamento mais severo incluindo o confinamento total (lockdown).

ACRE SEM COVID I

O decreto prevê ainda, que a cada sete dias uma nova avaliação será feita pela equipe gestora do governo.

ACRE SEM COVID II

O bom mesmo, o IDEAL é que as pessoas fiquem em casa, façam isolamento social. Infelizmente, o crescente número de casos positivados e óbitos, só confirmam a total irresponsabilidade das pessoas. Lamentável!

IMPOSTO SOLIDÁRIO

Sabia que você pode praticar a solidariedade ao declarar seu imposto de renda? Por meio da declaração, os contribuintes podem destinar até 3% do imposto para instituições e projetos de alto impacto social e assim auxiliar instituições e comunidades afetadas pela pandemia.

Para quem ainda não fez a sua declaração do imposto de renda, fica aqui a dica.

Ao acessar impostosolidario.org.br, o contribuinte pode entender todos os processos e conhecer instituições que poderão ser beneficiadas.

SINAL VERMELHO

Criado pelo Conselho Nacional de Justiça, a Campanha “Sinal Vermelho” ajuda no combate a violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas, durante a pandemia coronavírus (COVID-19).

*De forma silenciosa, a vítima que, de seu domicílio, não consegue denunciar a violência sofrida, com o “X” feito com batom vermelho (ou qualquer outro material), na palma da mão (ou pedaço de papel, o que for mais fácil), ao conseguir sair, dirige-se a farmácia ou drogaria, onde o atendente aciona a polícia, de acordo com protocolo preestabelecido.

*É muito importante a ampla divulgação da campanha para que efetivamente as mulheres vítimas de violência tenham conhecimento e possam denunciar seu agressor. Primeira dama do Estado, Ana Paula Correia Cameli aderiu a Campanha.

APOIE A CAMPANHA SINAL VERMELHO!

Você pode apoiar a campanha sinal vermelho contra a violência doméstica. Publique uma foto sua com um X vermelho na mão para dizer às mulheres que estão em seus lares, sofrendo violência doméstica, que elas não estão sozinhas e que podem pedir ajuda. Convide suas amigas e amigos, também.

