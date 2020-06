Acreanos publicam transformações masculinas e femininas em suas redes sociais; confira

A procuradora-geral de Justiça e a prefeita Socorro Neri, na foto com o governador Gladson Cameli, participaram, ontem (15), da inauguração do primeiro Hospital de Campanha do Acre. Construída pelo governo do Estado, nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), a unidade oferece 100 leitos de enfermaria, além de posto de enfermagem, farmácia, entre outros espaços.

*** O MPAC fez vistorias e Acompanhou o andamento da obra, que tiveram inicio no mês passado. A Prefeitura Municipal de Rio Branco deu apoio à obra desde o pavimento, na parte de terraplanagem, a ajuda para organizar o estacionamento, para fazer a sinalização, o paisagismo, entre outras.

A desembargadora Eva Evangelista e a indígena Andressa Shanenawa aderiram à campanha “Sinal vermelho contra a violência doméstica”. Lançada nesta quarta-feira (10), a iniciativa foi criada em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

*** A ação é voltada para as redes de farmácias de todo o país e tem o objetivo de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio da denúncia. A ideia é incentivar a vítima a desenhar um “X” na mão e exibi-lo ao atendente ou farmacêutico. Assim, ela receberá suporte para acionar a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180*ou as autoridades competentes.

***As drogarias que aderirem a campanha terão acesso a cartilha e tutorial para capacitação dos funcionários, que estarão aptos para acolher a vítima e se tornar um meio para o registro da denúncia.

A internet foi inundada pelas imagens de famosos e anônimos que se renderam ao FaceApp, aplicativo que promove a mudança do gênero das pessoas em uma foto. Por aqui a colunista social e apresentadora de TV Jocely Abreu e Marcel Blazute publicaram os resultados no Instagram.

Acostumadas com as festas juntas para comemorar aniversário, desta vez, as gêmeas Mirna e Míria Mesquita, aniversariantes do dia 11, celebraram a data separadas, cada uma em seu núcleo familiar. Amigos e familiares participaram das festas através de chamadas de vídeo.

Parabéns Eliomar Macêdo que mudou de idade no domingo (14). A celebração foi em clima familiar, conforme exigência do momento. Da coluna votos de felicidades.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou nota técnica orientativa conjunta, dirigida aos seus membros, tratando sobre a atuação ministerial envolvendo atos de racismo e discriminação ou incitação. O objetivo da instituição é dispor de medidas práticas para reforçar o combate a essas situações.

***O documento é assinado pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, pela coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias e Promotorias Criminais, promotora de Justiça Aretuza de Almeida, pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, procurador de Justiça Sammy Barbosa, e pela coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), procuradora de Justiça Patrícia Rêgo.

Vidas Negras Importam

Dando continuidade ao #BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam), celebridades internacionais e nacionais brancas famosas estão cedendo suas contas no Instagram para que ativistas pretos possam compartilhar seus trabalhos com um novo público, atingindo um número maior de seguidores.

*** Artistas que aderiram o novo movimento: Elton John, Cardi B, Dakota, Fanning, Zayn, Paulo Gustavo, Tatá Werneck, Fábio Assunção e Ingrid Guimarães.

A campanha “Mulher, conte Comigo! Você não está Sozinha”

A campanha “Mulher, conte Comigo! Você não está Sozinha”, desenvolvida pela Comissão da Mulher Advogada (CMA) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) ganhou mais aliados contra o crescente número de violência doméstica e familiar durante a pandemia no estado. O Conselho Regional de Farmácia (CRF-AC) e representantes de diversas empresas do segmento aderiram à campanha.

***Todos os estabelecimentos do setor colaborarão com a difusão de informações sobre o tema, orientação de mulheres vítimas de agressão e divulgação dos canais de denúncia. Inicialmente aderiram ao movimento da Comissão da Mulher Advogada as redes Farmácia do Consumidor, Ultra Popular e Recol Farma.

Parada do Orgulho LGBTQ + de São Paulo online

A pandemia do novo coronavírus não impediu a Parada do Orgulho LGBTQ + de São Paulo, uma das maiores do mundo, de acontecer. Em edição excepcionalmente online no último domingo (14), o evento exibiu, por live streaming, mais de oito horas de programação.

***Com o tema “Seremos o pesadelo dos que querem roubar nossa democracia”, a Parada chegou à sua 24ª edição – a primeira realizada à distância -, levantando discussões sobre diversidade nos arranjos familiares, o combate ao racismo e como a covid-19 tem afetado os LGBT. O primeiro ano da criminalização da LGBTfobia no STF (Supremo Tribunal Federal) também foi celebrado no evento.

Mix Brasil 2020

A pandemia do novo coronavírus tem feito o mundo dos festivais de cinema se adaptar à nova realidade. É o caso do principal festival de cinema LGBT do País, o Festival Mix Brasil, cuja edição deste ano, em 28º edição, será online que acontece de 11 a 22 de novembro. A organização do evento comunicou que existe a possibilidade de algumas sessões serem realizadas em salas de cinema caso se as orientações dos órgãos públicos assim permitirem.

***As inscrições já estão abertas: https://bit.ly/mixbrasil2020. ⠀⠀

I Congresso Digital Covid-19

A OAB Nacional, por meio da Escola Superior de Advocacia Nacional (ESA Nacional), promove o maior congresso jurídico em ambiente digital do mundo para debater as implicações jurídicas e sociais da pandemia do novo coronavírus. O “I Congresso Digital Covid-19” será realizado entre os dias 27 e 31 de julho de 2020, com objetivo de discutir as profundas mudanças na sociedade e apresentar os novos hábitos e os caminhos daqui para frente. O evento será gratuito, totalmente online, em um ambiente inovador e ainda haverá certificação de 50 horas extracurriculares exigidas pelas instituições de ensino superior. As inscrições estão abertas.

