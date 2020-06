Acreanos que receberam auxílio emergencial irregularmente serão investigados pela PF

A Polícia Federal deu início às investigações para identificar fraudes de diversas naturezas envolvendo o Auxílio Emergencial no Acre a partir de denúncias já feitas. Dezenas de outros registros serão encaminhadas pela Caixa Econômica ao órgão nos próximos, informou a delegada Diana Calazans Mann.

As irregularidades envolvem o desvio do dinheiro da conta do beneficiário, uso de documentos de terceiros para dar entrada no auxílio, inserção de informações falsas, solicitação sem necessidade, entre outras.

“A Caixa vai identificar essas fraudes e nos comunicar. Os dados ficam armazenados nos computadores do banco e serão repassados para a PF”, disse Diana.

Ela lembrou que várias dessas práticas configuram crime de desvio de dinheiro público, além de falsidade ideológica, com penas que podem levar à prisão. “Ainda é cedo para falarmos os tipos de fraudes mais comuns. Precisamos caminhar nas investigações, que estão no início”.

Até o momento não se sabe quantas denúncias foram feitas no Acre, pois a reclamação é feita via Caixa Econômica. A previsão é que os resultados das investigações apareçam entre 90 e 180 dias. Em todo o Brasil foram 160 mil registros de fraudes.

