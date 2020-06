Acusado de matar adolescente grávida de oito meses é preso no interior do Acre

Uma ação das Policias Civil e Militar, ocorrida na manhã desta quarta-feira (17), em Manico Lima, resultou na prisão de um homem identificado por Iuri. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em uma propriedade rural, localizada no Ramal da Mariana.

Iuri era procurado desde novembro do ano passado. Ele é apontado numa investigação da Polícia Civil como um dos envolvidos na execução de uma adolescente de 14 anos, que estava no oitavo mês de gestação. De acordo com a polícia a casa da vítima, localizada na Rua Nova, em Mâncio Lima, foi invadida por dois criminosos em outubro do ano passado. A intenção era matar o marido da adolescente.

PUBLICIDADE

A menor foi baleada em não resistiu aos ferimentos. O esposa da vítima foi atingido com dois tiros. Ele sobreviveu ao ataque. A polícia procura agora o segundo envolvido identificado por Edmar Vieira.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários