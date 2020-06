Acusado por estupro de criança de 7 anos é preso em Plácido de Castro

Investigadores da Polícia Civil do município de Capixaba prenderam nesta quinta-feira (25), o foragido da Justiça, Sebastião Augustinho de Souza.

O mandado de prisão preventiva, decorrente de uma condenação por estupro de vulnerável, foi cumprido em Plácido de Castro.

PUBLICIDADE

Sebastião foi sentenciado a 12 anos de prisão por ter abusado sexualmente de uma criança de apenas 7 anos de idade.

Consta no processo que o crime ocorreu no ano de 2013, no município de Capixaba. Já na manhã desta sexta-feira (26), o acusado foi encaminhado para o Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários