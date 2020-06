Adolescente armado é apreendido em flagrante ao tentar abordar vítima no Calafate

O infrator foi detido e conduzido para Defla, juntamente com a arma e as munições apreendidas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (29), na Rua 7 se Julho, no bairro Calafate, em Rio Branco.

Policiais militares do 1° Batalhão realizavam um patrulhamento de rotina pela região, quando receberam uma denúncia via CIOSP de que havia um menor em via pública com uma arma de fogo tentando assaltar pedestres.

Diante das informações, os militares começaram a fazer rondas e encontraram o menor com arma calibre 38 em punho, tentando abordar uma pessoa para roubar o celular da vítima.

O infrator foi detido e conduzido para a Delegacia de Flagrante (Defla), juntamente com a arma e as munições apreendidas.

