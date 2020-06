Adriano Imperador critica ex-noiva e anuncia solteirice: ‘Muito falsa’

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador, 38, anunciou neste domingo (21) em seu Instagram que está solteiro. “És solteiro. Na pista pra negócio Habib”, escreveu ele na legenda de uma foto sua.

A afirmação é dada dez dias após o anúncio de noivado dele com Victoria Moreira. As fotos do casal foram apagadas do perfil do ex-jogador, mas permaneciam no perfil da estudante de medicina até a publicação deste texto.

Em outra publicação, Imperador diz que a pessoa com quem namorava “é muito falsa”. “Depois eu que eu estou errado. Mas vou seguir minha vida como sempre”, escreveu.O casal estava junto desde o fim de 2019, e havia passado o Réveillon junto, viajando posteriormente para a Itália. O término repentino viralizou nas redes sociais, e acabou se tornando meme.

