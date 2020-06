Adriano Imperador leva ‘toco’ da ex-noiva após ir atrás dela de helicóptero; ela apaga fotos e para de segui-lo

Adriano Imperador tentou. Mas os esforços dele para reatar o relacionamento com a ex-noiva, Victória Moreira, não deram certo. Didico pegou um helicóptero, na última quinta-feira, e foi para o município de Itaperuna, no interior do Rio, para encontrá-la. Segundo uma fonte do EXTRA, porém, a jovem não quis reatar o romance depois de o jogador tê-la exposto.

Até Adriano ir a seu encontro, Victória ainda mantinha imagens do casal em suas redes sociais. Só que a estudante de Medicina acabou apagando os registros em que os dois aparecem juntos em sua página. Ela também o deletou de sua lista de amigos no perfil do Instagram. Antes disso, de acordo com a mesma fonte, Victória ameaçou processá-lo por tê-la chamado de “falsa” na web.

Após o término do relacionamento, Victória segue a vida. Agora como blogueirinha, faz alguns publiposts. A relação dos dois chegou ao fim no início da semana, após uma crise de ciúme dele. O casal estava junto desde o início do ano e ficaram noivos no dia 11 de junho.

