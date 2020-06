Agente de segurança é acusado de causar acidente de trânsito por embriaguez e fugir do local

O caso seria mais um acidente de trânsito sem vítimas, mas por envolver um agente da segurança pública armado e embriagado, acabou sendo levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco.

Na noite desse sábado (13), um homem identificado como Carlos Endrio e sua namorada trafegavam em um carro modelo Fiesta pela Estrada do Calafate, sentindo centro-bairro, quando, ao reduzir a velocidade, foi atingido na traseira por outro veículo de modelo Ônix, que estava sendo conduzido por um homem supostamente embriagado.

Com o impacto da colisão, o carro de Carlos acabou atingindo outro veículo que estava na frente, de modelo Gol.

Carlos e ainda teria tentado conversar com o condutor do veículo causador do acidente, que seria um agente de segurança pública e estaria armado e que não teve o nome divulgado, mas ele acabou fugindo do local do acidente.

Na fuga, as vítimas foram atrás do causador do acidente e chegaram até a casa dele, onde havia pessoas que, segundo eles, possivelmente integram uma facção criminosa.

Com medo de alguma reação, Carlos Endrio solicitou ajuda da Polícia Militar via Ciosp. Foi relatado o que havia acontecido, mas, de acordo com ele, cinco minutos depois, o Ciosp entrou em contato com Carlos e pediu que ele apenas tirasse fotografias que serviriam como provas e levasse na terça-feira ao Ministério Público Estadual, para prestar queixa contra o agente.

A vítima diz que não entendeu o motivo da omissão de socorro, então, foi à Delegacia de Flagrantes (Defla) para formalizar um boletim de ocorrência, para que medidas e providências fossem tomadas não só pelo Ministério Público Estadual, onde o caso também será denunciado no Controle Externo da Atividade Policial e o autor seja devidamente identificado e denunciado.

