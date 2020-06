Além do Acre, mais 6 estados brasileiros se comprometem com ações contra desmatamento

Os secretários Israel Milani, do Acre; Robério Nobre, do Amapá; Eduardo Taveira, do Amazonas; Diego Rolim, do Maranhão; Mauren Lazzaretti, de Mato Grosso; Mauro O’de Almeida, do Pará; Ionilson Sampaio, de Roraima e Renato Jaime, de Tocantins, se reuniram para expor à plateia virtual as ações em curso para combater o desmatamento ilegal.

As ações vão desde ações de comando e controle a programas de valorização da floresta em pé e estabelecimento de parcerias internacionais, com o objetivo de conter degradação ambiental face aos problemas causados pela Covid-19.

No domingo, o governador Gladson Cameli participou de uma reunião com Mourão sobre combate ao desmatamento na Amazônia.

