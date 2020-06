Alerta na fronteira do Acre: Cobija tem explosão de casos de covid-19

O primeiro caso registrado em Cobija foi registrado no dia 18 de março. m menos de um mês, os casos saltaram para 286

Com um aumento assustador de casos de infectados na capital boliviana do estado de Pando – Cobija, o governo através da secretaria de saúde, iniciou um novo plano de trabalho, onde tem como alvo, frear o crescimento de infectados.

O plano será entregar os kits para o tratamento das pessoas infectadas para que cuidem em sua própria casa. Como foi anunciado dias atrás, o governo de Pando adquiriu milhares desses remédios a base de cloroquina e outros, onde as pessoas receberão para que evitem dessas pessoas precisem de um tratamento intensivo.

PUBLICIDADE

As brigadas iniciou o trabalho de visita os bairros nesta segunda-feira, dia 15, onde estão o maior número de infectados. O primeiro caso registrado em Cobija foi registrado no dia 18 de março, importado de La Paz por via área e por 38 dias, tiveram registro de apenas um caso. Em menos de um mês, os casos saltaram para 286.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários