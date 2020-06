Almeida parabeniza governo pela reforma do hospital de Mâncio Lima

Após reclamações de membros da oposição ao governo solicitando reformas no Hospital Dr. Abel Pinheiro Silva, o deputado estadual Neném Almeida destacou na manhã desta terça-feira (2) que o governo do Acre abriu uma contratação direta para a reforma do hospital no Vale do Juruá.

“É importante a reforma do hospital, pois as pessoas realmente necessitam e que vai ajudar no combate ao coronavírus”, explicou.

Neném frisou que a obra é fruto de um pedido do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) Nicolau Júnior ao governador Gladson Cameli que atendeu a solicitação.

O parlamentar destacou que a obra deveria ter sido feita na gestão anterior. “O que foi feito nessa cidade em 20 anos? Porque foi necessário essa reforma? Porque a cobrança só agora? A obrigação é só desse governo? Tenho certeza que esse governo vai fazer e se não fizer eu vou vir aqui cobrar. Não se pode fazer de qualquer jeito, porque se faz de qualquer jeito vai ter alguém para criticar e politizar”, ressaltou.

Almeida disse que a obra tem que ser feita dentro das regras, pois a reforma é um chamado de emergência. “Tem que fazer dentro da lei e não de qualquer jeito”, concluiu.

Brazil Confirmados 530,733 +1,328 (24h) Mortes 30,079 +33 (24h) Recuperados 211,080 39.77% Ativos 289,574 54.56%

