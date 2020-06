Amazon Sat começa exibição de videoaulas para estudantes acreanos durante a pandemia

Começam nesta segunda-feira (22), em todo o estado, as transmissões de videoaulas para alunos da rede pública e particular de ensino. Promovido pelo governo do Acre, através das secretarias de Educação (SEE) e Comunicação (Secom), o programa Escola em Casa tem exibições via canal Amazon Sat.

As rádios Aldeia e Difusora Acreana também transmitem os conteúdos para estudantes que vivem em lugares longínquos e sem acesso à TV.

A ideia é manter os mais de 150 mil alunos da rede pública, mais os estudantes da rede privada, menos ociosos durante a pandemia de coronavírus, que em março obrigou as escolas a fecharem suas portas por tempo indeterminado.

A programação televisiva acontece diariamente, das 8h às 11h e das 14h às 16h30. Na rádio, as aulas acontecem de manhã, de tarde e de noite, duas horas por turno.

Quem perder o conteúdo poderá ter acesso ao material por meio da plataforma https://www.educ.see.ac.gov.br/, que estará disponível logo após a exibição.

Lançado na manhã desta segunda pelos secretários de Educação, Mauro Sérgio Cruz, e Comunicação, Silvânia Pinheiro, o Escola em Casa é regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação e Ministério da Educação (MEC).

“Essa ação tem uma base jurídica muito importante”, lembrou o Mauro Sérgio. Para ele, se o aluno não pode ir à escola, a escola deve ir até o aluno. “Neste momento de exceção precisamos mostrar aos alunos que estamos presentes mesmo ele estando em casa”.

Silvânia Pinheiro destacou o papel da comunicação pública para além dos centros urbanos. “É muito importante a inclusão das rádios nessa proposta para que cheguemos até as aldeias indígenas, aos seringais e aos ribeirinhos mais distantes”.

Os canais do Amazon Sat por município:

Assis Brasil – canal 6

Brasileia – canal 12

Cruzeiro do Sul – canal 19

Feijó – canal 13

Mâncio Lima – canal 7

Manoel Urbano – canal 10

Rio Branco – canal 31.1

Senador Guiomard – canal 31.1

Tarauacá – canal 22

Xapuri – canal 3 e

Sena Madureira – canal 25.

