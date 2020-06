Amigas brigam por causa de cerveja Heineken e acaba em facada

Mais uma briga entre mulheres foi parar na Central de Flagrantes em Porto Velho (RO) durante a noite de domingo (21) em um apartamento no bairro Agenor de Carvalho (RO).

As mulheres de 23 e 27 anos foram presas após se agredirem com tapas no rosto e facadas. Segundo informou a polícia, a briga teria sido motivada porque a mulher de 27 anos ficou revoltada porque a outra teria tomado sozinha a última garrafa de cerveja Heineken.

As duas passaram a discutir e logo entraram em luta corporal. A suspeita de 27 anos pegou uma faca durante a briga e esfaqueou a amiga na mão.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar e uma guarnição foi de imediato ao local. As mulheres foram encaminhadas presas para a Central de Flagrantes.

