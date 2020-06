André Hassem nega boatos sobre saída do Solidariedade e diz que é leal à Vanda Milani

O ex-prefeito de Epitaciolândia, André Hassem, disse à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (30), que não é verdadeira a informação de que ele estaria insatisfeito com o Solidariedade e, por isso, iria para o PSDB do vice-governador Major Rocha. O político disse que permanece no primeiro partido.

Ele diz que faz parte da executiva estadual e que sua lealdade à deputada Vanda Milani e ao seu grupo é extrema.

Jornais locais especularam que Rocha havia afirmado que Hassem o procurou, manifestando interesse em fazer parte do PSDB, para indicar o vice na chapa de Sérgio Lopes, que será o pré-candidato pelo partido à prefeitura do município.

“Tenho respeito e lealdade com os integrantes do meu partido, assim como com a deputada Vanda Milani. Epitaciolândia tem candidatura própria do Solidariedade à Prefeitura”, comentou.

“Em nenhum momento, ainda, discutimos alianças com outros partidos para às eleições municipais. Continuaremos sendo Solidariedade”, finalizou.

