André Maia tenta fechar funerária que a própria prefeitura emitiu alvará até o fim do ano

Clima tenso

O Congresso ainda não decidiu pelas datas de adiamento das eleições e isso vai tornando o clima mais tenso. Em Senador Guiomard, por exemplo, o prefeito André Maia deu, jornalisticamente falando, uma famosa barrigada, tentou fechar a única funerária da cidade.

Desconhecimento

Detalhe, o próprio departamento de tributos concedeu alvará de funcionamento para a empresa em fevereiro deste ano, com validade até dezembro. Ficou feio, porque acionaram sem precisão nenhuma, a Vigilância Sanitária Estadual.

Tudo filmado

A lambança foi filmada pelo vereador Gilson da Funerária (SD) e pela própria equipe de comunicação do prefeito, que, na ânsia de dar um “flagrante” acabou dando com os burros n’ água.

Alianças

Em Tarauacá tudo indica que o advogado Junior Feitosa deverá compor com Janaína Furtado. As conversas estão bem adiantadas e essa composição pode ficar muito forte com a adesão da prefeita Marilete Vitorino.

Leitura política

Quem disser que Marilete Vitorino não tem peso político analisando apenas a sua rejeição, engana-se totalmente. No comando do município ela pode ser decisiva no pleito. E nesse sentido, o colega e advogado Junior Feitosa, conta com a simpatia.

Dois pesos, Major!

O vice-governador Major Rocha nega confiança para o ex-senador Jorge Viana, mas, deve compor com o PT na aliança formada por Rodrigo Damasceno em Tarauacá. Dois pesos e duas medidas.

Salada mista

Ainda de acordo o que a coluna apurou, outra exigência de Damasceno para ir ao PSDB, foi de não abrir mão do PCdoB. A Aliança então estará composta por PSDB, PCdoB, PSB e PT. Uma salada mista.

Em 2022

Resta saber se esse grupo político ligado ao ex-prefeito Rodrigo Damasceno, vai pedir votos para o vice-governador em 2022, quando ele pretende disputar uma vaga no Senado Federal.

Novos ares

Depois de gravar vídeos e posar em fotografias ao lado de Marfisa, o pré-candidato do Progressistas foi ver a esposa em Minas Gerais. Bocalom tem evitado falar sobre a guerra interna do partido após o anúncio do apoio do governador Gladson Cameli à Socorro Neri. Vai esperar a poeira baixar.

Os feudos

O Palácio Rio Branco sabe do que passa por trás dos planos dos feudos formados pelo PSDB, MDB e PSD. Tudo visando as eleições de 2022. Afinal de contas todo mundo é gato escaldado em política e não acredita em Papai Noel.

Novo Bolsonaro

Depois de mexer até com a transmissão de jogos do Flamengo, o presidente Jair Bolsonaro fechou um pouco a matraca, se afastou dos movimentos radicais que tentam implodir o Supremo Tribunal Federal e ver, agora, no auxílio emergencial, uma saída política para voltar aos braços da população.

Pedras no caminho

O Conselho Regional de Medicina cumpre o seu papel institucional quando aciona o estado por, supostamente descumprir regras de contratação da empresa que administra o INTO. Esquece, no entanto, que estamos em tempos de pandemia. É preciso muito cuidado para não transformar o Acre em um Amazonas com tantas pedras impostas no caminho.

Na conta

Mais de 267 milhões de reais estão nas contas dos servidores públicos. Servidores da Saúde recebem a segunda parcela paga pelo adicional de insalubridade.

Décimo

O adiantamento do décimo terceiro também estará na conta dia 15 de julho. Para quem apostou que os pagamentos iriam atrasar, ficou a ver navios, como diz o ditado popular. Essa aliás era a maior aposta dos opositores do governador Gladson Cameli.

