Anitta toma atitude ao saber de ataques racistas sofridos por Ludmilla

A treta envolvendo Anitta e Ludmilla foi paralisada por atitude criminosa de alguns internautas, que soltaram comentários racistas em rede social. A Poderosa, então, usou seus perfis na internet para se manifestar sobre os ataques sofridos pela outra funkeira.

Tudo aconteceu após Lud expor o motivo da briga com a cantora. Em seguida, então, ela recebeu mensagens de seguidores que usam palavras como “macaca” ou “neguinha nojenta” para se referir a ela.

O que chamou a atenção é que muitos desses perfis usam fotos de Anitta ou o nome da cantora para se identificar. A dona do hit Bang disparou poucas e boas: “Criminosos covardes que se dizem meus fãs estão propagando mensagens de racismo e injuria racial nas redes sociais. Já disse e repito – isso é abominável e inadmissível”.

“Minha equipe já está apurando tais perfis que até então não foram identificados como membros de nenhum fã clube do nosso registro. Mas não me calarei ou me acomodarei frente a esses absurdos que tenho lido e que estão chegando até mim. Quem fez isso vai pagar pelo que fez. E quem pensar em fazer, saiba que a justiça vai atrás de você também”, desabafou Anitta.

A famosa ainda afirmou que já acionou advogados e especialistas em crimes de internet para cuidar do caso. “Racismo não. Racismo é crime”, escreveu a funkeira, indignada.

Ela também retuitou uma publicação feita em 31 de outubro de 2019. No dia anterior, Lud foi chamada de “macaca” enquanto se dirigia ao palco do Prêmio Multishow ao vencer a categoria canção do ano por Onda Diferente, hit que teria dado início à série de desentendimentos entre as artistas.

