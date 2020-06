Flagrada em chamada de vídeo com os dois filhos na penitenciária do Tremembé no último mês de maio, Anna Carolina Jatobá, de 35 anos, perdeu o benefício do regime semiaberto.

Condenada a 26 anos e oito meses de prisão por homicídio triplamente qualificado no caso Isabella Nardoni, a detenta regrediu ao regime fechado, conforme apuração da revista Época.

Na chamada, Anna conversava com a sua advogada, medida adotada por conta da pandemia de Covid-19, e também aproveitou e falou com os filhos, infração considerada grave. Além de voltar ao regime fechado, Jatobá perdeu o posto de costureira na detenção, pelo qual recebia um salário mínio há dois anos.

De acordo com a revista, a detenta é representada pelo advogado Roberto Podval. Entretanto, quem tem a habilitação para encontrar com Anna na detenção é Gabriela dos Santos Andrade. Mas, de acordo como o Ministério Público, a advogada identificada na chamada de vídeo é Isa Lima Darffener.

Podval afirmou que nenhuma das advogadas citas acima trabalha em seu escritório.

“Elas não são advogadas do meu escritório. Para falar a verdade, nem as conheço. Elas são contratadas pela família [Nardoni] para acompanhar o dia a dia dela [Anna Carolina] na prisão. A advogada [envolvida na infração] assumiu todos os fatos e nós estamos trabalhando para tentar resolver. Foi uma enorme besteira da família e da advogada”, disse Podval a Época.

“Ela nem chegou a falar com parentes. Apenas foi lhe mostrada a imagem dos pais. Sequer chegou a falar com eles”, defende Podval.