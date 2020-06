Ao anunciar apoio à Socorro Neri, Gladson põe fim à ‘novela mexicana’ no Progressistas

Bocalom não contará mesmo com o apoio do Palácio Rio Branco em sua candidatura

Fim da novela

Terminou a novela mexicana no Progressistas. Bocalom não contará mesmo com o apoio do Palácio Rio Branco. Cameli, como a coluna vinha adiantando vai de Socorro Neri, prefeita de Rio Branco pré-candidata à reeleição.

PUBLICIDADE

Dia tenso

O dia foi tenso dentro da sede do Progressistas. Pastor Reginaldo que anunciou a pré-candidatura de Tião Bocalom como consenso dentro do partido, era um dos mais nervosos. Deputados foram pegos de surpresa.

James já sabia

Pelo encontro da irmã do ex-prefeito James Gomes, Rosana Gomes com o governador Gladson Cameli, em Rio Branco, e o anúncio do Palácio Rio Branco de apoio à pré-candidatura de Rosana, o ex-prefeito sabia de toda aproximação com Socorro Neri.

Bujari

No Bujari, seguindo essa trajetória de imprevisibilidade, outra surpresa está anunciada. O chefe do executivo no Acre pode decidir por uma candidatura neutra. Nem Romualdo e nem Zilmar ficarão com a mão amiga de Cameli. É o que tudo indica.

Atônicos

A decisão do governador mais uma vez tornada pública, deve ser respeitada. O vice-governador Major Rocha e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) amenizaram no tom de análise sobre o fato, mas, outros militantes estão atônicos.

Bandeira

É difícil para quem balançou a bandeira de Cameli e Rocha verem ambos tomarem rumos totalmente diferentes um ano e meio após execução do projeto de governo.

Política x Pandemia

A decisão do governador, colocada na balança, mostra que, assim como os efeitos da pandemia que assola o estado, politicamente o que existe previsto para 2022 é um mar de incertezas. Queira ou não, tem peso o que foi anunciado durante visita técnica na obra do Shopping Popular.

Ano atípico

O ano é mesmo atípico. Os senadores decidiram por eleições municipais adiadas com datas previstas para 15 e 29 de novembro. Na Câmara dos Deputados não existe consenso. O Centrão prepara uma emenda para empurrar o processo político para 2022.

Foto de campanha

Tião Bocalom apareceu em uma foto de pré-campanha ao lado de Marfisa Galvão, com um sorriso forçado. Quem conhece o velho Boca sabe que ele não estava nada satisfeito.

Largou a Emater

Tião Bocalom após expressiva votação para deputado federal e retorno a vida pública, largou a Emater nas mãos do seu fiel escudeiro José Valtin, abandonando todo um discurso de parceria com os produtores. Agora está provado que foi uma aventura. Não foi falta de conselhos.

Fora do navio

As apostas estão na mesa em torno do apoio de José Bestene, Gerlen Diniz e Nicolau Junior após a decisão tomada pelo governador Gladson Cameli. Será que eles continuam no palanque de Bocalom?

Santa Casa

Quem engrossa esse palanque é o provedor da Santa Casa, José Aleksandro. O filho, Anderson é pré-candidato a vereador pelo PSD. Nos bastidores, Alex e a esposa, Kely e um grupo forte de irmão maçons, traçam estratégias fortes de campanha.

Procurado

O presidente do SOLIDARIEDADE, procurado por algumas lideranças para compor, tem repetido que a campanha é de dois turnos. Israel bateu o pé em torno da pré-candidatura de Luziel Carvalho em Rio Branco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários