Ao vivo, Ana Maria Braga manda direta para Globo e Fátima Bernardes dispara: “Claro que queria seu programa de volta”

O papo entre as apresentadoras da Globo começou com elas comentando sobre os acontecimentos dos últimos dias

Ana Maria Braga continua com sua participação diária no Encontro com Fátima Bernardes nas manhãs da Globo. E na edição dessa segunda-feira, 01, a loira aproveitou o espaço para cumprimentar a Fátima pelo programa e agradeceu a Globo por poder proporcionar o home office para que ela continue trabalhando.

Além de separar para o público uma receita de lasanha “diferentona”, Ana Maria também comentou sobre a oportunidade de trabalhar de casa. O papo entre as apresentadoras da Globo começou com elas comentando sobre os acontecimentos dos últimos dias, como as manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, depois que um homem negro foi morto por um policial branco.

O papo de Ana Maria e Fátima Bernardes acabou partindo para outro tema. Ana falou sobre a proximidade das festas juninas e também sobre a decisão de alguns governos brasileiros no relaxamento da Quarentena: “Será que já é hora?”, questionou a dona do louro José. Depois, Ana compartilhou o pensamento que mesmo com a flexibilidade do isolamento, o principal, de fato, é cada um cuidar do outro.

Foi nesse momento que Fátima Bernardes interrompeu Ana e disse: “Claro que você queria estar fazendo o seu programa nesse momento, mas você está ai na sua casa respeitando uma necessidade de ficar em casa.”

Ana Maria Braga também aproveitou o momento para falar sobre seu afastamento dos estúdios da Globo: “É um privilégio, eu acho, eu poder estar aqui na minha casa, um privilégio mesmo. Tem um monte de gente fazendo isso pelo mundo afora, fazendo seu trabalho de casa. Eu quero agradecer inclusive a oportunidade da Globo, que me dá a possibilidade de poder estar com você ai (Fátima Bernardes) que está menos exposta, eu diria pela sua idade, pela sua saúde. Eu queria muito agradecer a oportunidade de poder fazer uma das coisas que eu mais gosto. Poder falar com todo mundo e estar protegida aqui da minha casa, até que a gente tenha condições de poder voltar a trabalhar com mais pessoas, mais perto e mantendo a segurança. E isso virá.”

Fátima, então, respondeu: “Com certeza Ana, isso virá.”

FÁTIMA DE SÁBADO

Vale lembrar que existe um projeto na Globo de levar o programa de Fátima Bernardes para o sábado. Segundo informações do jornalista Alessandro Lo-Bianco do programa A Tarde É Sua, os anunciantes já mostraram total interesse de acrescentar mais uma edição do Encontro aos sábados. Também existe um projeto de um reality culinário apresentado dentro dessa esdição de sábado. O reality seria apresentado por Ana Maria Braga.

Brazil Confirmados 519,704 +4,855 (24h) Mortes 29,534 +220 (24h) Recuperados 206,555 39.74% Ativos 283,615 54.57%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários