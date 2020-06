Apesar de autorização do MEC, Ufac descarta possibilidade de aulas online

A Universidade Federal do Acre (Ufac) descarta, por hora, a possibilidade de oferecer aulas online durante a pandemia do coronavírus, mesmo com a autorização do Ministério da Educação. O MEC prorrogou, nesta quarta-feira (17), a possibilidade de realização do formato até o final do ano.

De acordo com a assessoria de comunicação da Ufac, são vários os fatores que contribuíram para a decisão. O principal deles é que nem todos os acadêmicos têm acesso à internet em casa, o que os colocaria em situação de desigualdade em relação aos demais.

Apesar disso, a instituição já deu início às discussões sobre o retorno seguro das aulas assim que for possível flexibilizar as medidas de isolamento social necessárias para conter a rápida disseminação do novo vírus.

No início do mês, foram criados dois grupos de trabalho, um administrativo e outro acadêmico. Eles planejam formas adequadas de retomada das atividades nas salas de aula e laboratórios.

A reitora Guida Aquino esclareceu, no entanto, que ainda não há data prevista para a volta às aulas. “A situação pela qual estamos passando é atípica, então precisamos trabalhar qualquer decisão com muito cuidado e levantando todas as possibilidades”, disse.

Nesta quarta (17), completam-se três meses de suspensão das atividades acadêmicas na Ufac. Nesse período, a covid-19 já infectou mais de 10 mil acreanos, matando quase 300 deles.

