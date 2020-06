Apoios, repúdios e incertezas: As eleições municipais começaram de fato no Acre

Progressistas e PSL vivem momento delicado com as candidaturas para o próximo pleito

O Mordomo

O conselheiro Normando Sales é o mordomo da história. Teria sido dele o plano de pré-candidatura de Tião Bocalom no Progressistas do Acre. O que não é de se espantar, a amizade entre Normando e Bocalom é antiga.

Caça as bruxas

Depois da declaração do governador Gladson Cameli em apoio à Socorro Neri e não a Bocalom, o ninho Progressistas vive um verdadeiro caldeirão. É que diante da proposta de pré-candidatura de Bocalom com aval do Palácio Rio Branco, todos os parlamentares com mandato, chancelaram a proposta.

Fogueira de São João

A noite foi quente, como se em plena pandemia a fogueira de São João Batista estivesse acesa em frente ao partido Progressista. Resta saber quem dos parlamentares com mandato vai abdicar dos cargos que possuem no executivo para seguir a aventura de Tião Bocalom.

Petecão disse sim

O Senador Sérgio Petecão que tem uma estrutura grande no Senado Federal – onde é primeiro secretário – disse que continua apoiando Bocalom. A leitura é simples, além de manter toda sua base nos cargos que tem direito, emplaca a esposa de vice, lança ela para federal em 2022 e pode vim como candidato ao governo. Ou seja, de besta não tem nada.

Sem nota

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-Ac) se manifestou através da imprensa sobre a pré-candidatura de Tião Bocalom. O partido oficialmente não emitiu ainda nenhuma nota sobre o caso. Ela disse que continua apoiando Bocalom.

Terra do Amendoim

Em Senador Guiomard, assessores de Gilson Amorim procuram uma informação oficial sobre a adesão do governador Gladson Cameli à irmã do ex-prefeito James Gomes, Rosana Gomes para a prefeitura da terra. Tem algo mais oficial do que uma foto e a declaração do governador?

Branca e Renê

Com as definições de apoio do Palácio Rio Branco, a professora Branca e o filho do ex-prefeito Celso Ribeiro resolveram assumir a chapa para prefeitura. Diversos banners circulam pelas redes sociais com a foto casada.

Proposta

O procurador do Estado Paulo Setti tem razão quando afirma que uma das punições para o empresário ou comerciante que descumpre a quarentena seria a tomada do Alvará de Funcionamento. Competência é da prefeitura de decretar tal medida.

Vice no PSL

Há tempos que o vice-governador Major Rocha procura um partido para fazer aliança com o PSDB em Rio Branco. Como os partidos pequenos não recuaram e nem se apaixonaram pelos olhos verdes do Major, ele partiu para o tudo ou nada. A decisão no PSL acontece na tarde desta quarta-feira (24).

Nada a perder

O vice-governador não tem nada a perder, deixa a irmã na direção do PSDB que tem um fundo partidário gordo e ainda assume um novo partido com outro fundo financeiro. Resta saber se vai cumprir com a promessa de dois deputados federais em 2022.

Muita luz

Se depender de iluminação para o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores se reeleger, pode comprar o paletó. A cidade será a primeira do Acre com 100% de iluminação pública em led.

Vota favor

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) foi a primeira a se manifestar através das redes sociais, que vota a favor da prorrogação das eleições este ano. Vanda disse que não é favor do processo ano que vem. Justifica que o voto dado pelo eleitor foi para um mandato de quatro anos.

