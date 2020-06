Após apelo, Angela Ro Ro recebe apoio para lives e diz que usará dinheiro doado para pagar empregados

Angela Ro Ro está aliviada e feliz da vida com o carinho que vem recebendo do público, fãs e amigos depois que resolveu fazer um apelo nas redes sociais pedindo uma ajuda financeira. A cantora, de 70 anos, alegou, no post feito na última sexta-feira, que estava passando por dificuldades e pediu que os seguidores depositassem “apenas R$ 10” em sua conta bancária.

“Não tenho vergonha de pedir. Escancaro tanta coisa. Por que não escancarar isso? Não fiz drama, não chorei no vídeo nem estou passando fome. Tenho é muito despesa mesmo, direitos trabalhistas, plano de saúde…. Se não tomo cuidado, acabo perdendo minha casa por causa de dificuldades financeiras acumuladas. Aí eu pensei: antes que você veja a dificuldade em grande escala, como dívidas ativas, contas a pagar, dívidas pessoais e trabalhistas, que aí já é um inferno, eu botei a boca no trombone”, disse ela, explicando que vai usar o dinheiro doado para pagar seus funcionários: um caseiro e uma empregada doméstica, que cuidam da casa dela, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

“Vou deixar de pagar férias para ele? Vou deixar de pagar a minha empregada que, inclusive, não está bem de saúde nem vem trabalhar? Claro que não. Vou repassar a dificuldade? Não vou fazer sacanagem com os outros. O dinheiro que recebi já me quebrou o galho. Vou poder pagar empregado direito, cumprir meus deveres trabalhistas, pagar previdência. Meu caseiro está muito feliz com as doações. Ele adorou o meu pedido”.

Além das contribuições, Angela negocia shows para depois da quarentena e conseguiu o apoio da Secretaria de cultura de São Paulo e da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) para fazer duas lives, que estão pré-agendadas para os dias 11 e 17 de julho.

“Eles vão me pagar um cachêzinho”, festeja Ro Ro, que levará aos internautas seu show “Pilotando piano”, em que canta e também toca teclado.

“Estou me sentindo uma monja budista prestes a devolver todo esse carinho através da minha música e poesia. É emocionante e gratificante toda a ajuda que eu recebi, me ajuda bastante. Agradeço a todos, anônimos e famosos, por tanto carinho”, disse, citando nomes como Preta Gil e Roberta Miranda.

Mal entendido com Daniela Mercury

Durante o papo por telefone, Ro Ro pede para esclarecer o mal entendido com Daniela Mercury, após uma declaração polêmica dela sobre a cantora ter saído na mídia na semana passada.

“Não falei aquilo da Daniela Mercury. Foi uma confusão. Eu falei que as empresas dão apoio a quem já está bem de saúde, às lives bem sucedidas. E citei duas pessoas que eu admiro: a Ivete Sangalo e a Daniela Mercury. Citei como exemplo de pessoas que estão bem. E disse que Daniele Mercury infringe a caretice se assumindo homossexual. Só que saiu na imprensa que eu disse “Daniela Mercury finge ser homossexual”. O fã-clube da Daniela já quer me matar, foi uma confusão. Bota isso aí, por favor. Admiro muito ela”.

