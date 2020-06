Após bebedeira de marido, mulher tem ataque de fúria e esfaqueia companheiro

O jovem Matheus Farias Ferreira, 23 anos, foi ferido por um golpe de faca, no final da tarde desta segunda-feira (15), na Rua Joaquim Macedo, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores, o jovem passou o dia consumindo bebidas alcoólicas na residência de um vizinho, mas quando chegou em casa, a esposa de Matheus discutiu com o marido por ele estar bebendo.

Furiosa com a situação e com a discussão, a mulher pegou uma faca e desferiu um golpe que atingiu o abdômen do marido. Após ser esfaqueado, Matheus correu para a casa dos vizinhos onde estava acontecendo a bebedeira e pediu ajuda.

Mesmo ferido, o jovem pediu para que a Polícia Militar não fosse acionada, por ter medo que a mulher fosse presa, tendo em vista que o casal tem dois filhos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou Matheus ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

