Após declarar saída de programa, Datena vem à público expor motivação e demissão da Band é confirmada

Datena anunciou que vai se candidatar para as eleições municipais de São Paulo. Contudo, o apresentador da Band não sabe se vem como prefeito ou vice.

Em conversa com o Metrópole ele esclareceu que caso consiga se eleger, é ‘um ladrão a menos’ para o público se preocupar. “Nunca roubei na minha vida. Posso não ser o melhor candidato, mas ladrão eu não sou”, garantiu Datena.

Vale lembrar que em 2018 ele chegou a declarar que tentaria vaga no Senado, mas após uma reflexão, optou por não seguir adiante. “Estou mais próximo de ser candidato alguém até aprender como administrar uma cidade. Acho que para ser prefeito direto, é meio complicado”, disse Datena.

O apresentador explicou que agora as chances são melhores e se mostrou otimista. “Estou vendo tanta roubalheira no meio da pandemia… Está na hora de dar uma virada na minha cadeira. Gostaria de ajudar muita gente. A chance é maior do que quando concorri ao Senado”, disse Datena.

O apresentador da Band prometeu que vem como candidato pelo MDB nas eleições municipais de São Paulo (SP). Depois da relação estremecida com Bolsonaro, Datena já se mostra na oposição.

SAÍDA DA BAND

Após assumir sua candidatura, Datena deverá ser desligado da Band. As emissoras costumam cortas os vínculos com os profissionais que entram na política, e com o apresentador o caso não seria diferente. Caso confirme nos próximos dias que vai tentar a prefeitura de São Paulo, sua demissão será concluída.

