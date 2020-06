Após festa, influenciadora e amigos testam positivo para o novo coronavírus

Uma das principais recomendações de especialistas da área de saúde para evitar o contágio do novo coronavírus é não ir a ambientes com aglomerações de pessoas, como festas. Nos Estados Unidos a influenciadora Victoria Bachlet, de 20 anos, acabou não seguindo esse conselho, e revelou que após uma festa com amigos todos foram contaminados com o novo coronavírus.

Em um vídeo publicado na quarta-feira, 17, no TikTok Victoria aparece dentro de um carro com outras três amigas, a caminho de um ponto de testagem drive-thru, que permite que o teste seja feito dentro do automóvel. Ela mostrou o passo a passo da testagem, e explicou porque decidiu fazê-la.

“Basicamente essa garota foi [na festa] e esqueceu de dizer que estava com o coronavírus e agora estamos doentes. Nós também fomos na casa de uma amiga, e o colega de quarto dela testou positivo. Eu tive febre, nariz congestionado, tosse, dor no corpo, todos os sintomas [de covid-19], por isso vamos nos testar”, justificou Victoria.

Depois disso a jovem iniciou uma quarentena junto com as amigas, e tem publicado vídeos diariamente para mostrar a evolução dos sintomas. Ela também sentiu dor de cabeça, perda de voz e perda de paladar.

