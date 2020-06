Após ‘lockdown’, empresários anunciam abertura do comércio em Rondônia na segunda

O grupo Pensar Rondônia, formado por lideranças empresariais e do setor de serviços e produtivo no estado de Rondônia, anunciou através de nota encaminhada à imprensa que após uma reunião com o poder Executivo nesta última sexta-feira (12) ficou decidido a reabertura do comercia já nesta segunda (15).

De acordo com o grupo, nesta segunda o comércio volta nos parâmetros da fase 1 destacada no decreto como Distanciamento Social Ampliado onde abrem apenas serviços essenciais como Atacadistas, Autopeças e serviços de manutenção, Açougues, Clínicas de atendimento, na área da saúde, Laboratórios de análises clínicas, Consultórios veterinários e pet shops, Distribuidoras, Farmácias, Indústrias, Serviços bancários, Obras e serviços de engenharia (atividades essenciais), Oficinas mecânicas, borracharias e lava-jatos, Postos de combustíveis, Restaurantes e lanchonetes apenas entregas e retiradas no local, Serviços funerários e Supermercados.

Nesta terça-feira (16) o plano de ação já parte para a fase dois denominada de Distanciamento Social Seletivo, onde abrem Advocacia e cartórios, Comércio de produtos agropecuários, Concessionárias e vistorias veiculares, Distribuidoras e lojas de produtos naturais, Escritórios de contabilidade, Hotéis e hospedarias, Lavanderias, Livrarias, papelarias e armarinhos, Loja de eletrodomésticos, móveis e utensílios, Lojas de equipamentos de informática, Obras e serviços de engenharia e lojas de materiais de construção, Óticas e comércio de insumos na área da saúde, Lojas de máquinas e implementos agrícolas.

Segundo o grupo Pensar Rondônia, os protocolos de segurança que definidos pelo governo serão adotados pelas empresas e seguidos para garantir o retorno das atividades. O anúncio de mais leitos de UTI feito pela secretaria de Saúde foi o motivador dessa decisão.

“É preciso compreender que, como estão havendo entendimentos para edição do decreto, neste sábado o Grupo Pensar Rondônia contribuirá com o governo, na pendência de algumas questões dos protocolos que devem ser seguidos. Por isso pedimos às empresas para que fiquem atentas para a publicação do decreto. O importante é abrirmos o comércio com responsabilidade e respeitando os seus respectivos protocolos. Nós estamos conscientes do nosso papel, trabalhando unidos, colaborando para a abertura do comércio, essencial para salvar vidas, empresas, manutenção dos empregos e o desenvolvimento do Estado de Rondônia”, afirmou o grupo Pensar Rondônia em nota oficial.

A reportagem entrou em contato com o secretário de comunicação do governo de Rondônia, Lenilson Guedes, que afirmou que um decreto será editado com todas as normativas, porém até o momento o que ainda vale é isolamento restritivo decretado até este domingo (14).

