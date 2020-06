Após Playboy, sites ‘desenterram’ live onde acreana sugere que Arthur Aguiar traiu Mayra Cardi

Você acompanhou em primeira mão no nosso site que a acreana Raissa Barbosa é a capa da Playboy Portugal – edição de junho. A digital influencer está em evidência no país por causa da polêmica capa e, agora, alguns sites resolveram desenterrar algumas tretas envolvendo seu nome.

A live é do mês de maio, mas voltou a ser assunto na web após a acreana ganhar os sites. Raissa foi perguntada sobre um suposto affair com o ator. “Ele não era casado com a Mayra Cardi?”, questionou a acreana. “Mas eu não fiquei com ele”, explicou a ex-musa. O rapaz insistiu no assunto: “Mas você conversava, mandava foto do p**o pra ele?”.

Diante disso, a jovem disparou: “Eu não conversei com ele. Ele que veio falar comigo. Ele que veio dar em cima de mim. Eu acho ele bonito, o que tem? Mas não fiquei com ele, não levamos adiante”, confessou.

Depois da repercussão, ela voltou ao seu perfil para esclarecer a polêmica. “Eu entrei naquela live para tentar resolver um problema do passado. E a pessoa se aproveita de uma situação para jogar coisas que não tinham nada a ver. Não fiquei com ninguém”, afirmou.

