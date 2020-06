Após prejuízo milionário, Jorge, dupla de Mateus, revela luta contra vício

Não está nada fácil! Jorge, membro da dupla de sucesso Jorge e Mateus, recentemente teve o suposto pivô do término de seu relacionamento revelado. Após assumir namoro com uma designer de moda, revelou durante uma live sertaneja realizada pela dupla uma luta severa contra o cigarro. Em um desabafo, o sertanejo revelou que enfrenta, desde os 16 anos, o vício de fumar e está há alguns dias tentando parar.

“Eu fumo. E hoje (durante a live) tem cinco dias que não fumo um cigarrinho”, disse. “Rapaz, deixa eu falar. Começa não gente, é muito difícil de parar. Mas até agora eu não caí, não tive recaída, estou firme e forte aqui. Cantar passa a recaída”, completou o cantor. Seu parceiro de dupla, Mateus, celebrou a conquista, mas também fez seu desabafo: “Mas é gostoso, né cara. Na verdade, que perdoe, mas cigarro é gostoso para caramba… se não a gente não viciava”.

Apesar do forte vício, Jorge pediu para que seus fãs não fumem, nem experimentem cigarro, pois é difícil deixá-lo: “Essa nova geração está cada vez menos ligada em cigarro. Mas eu digo: não comecem. Quando começam, não é fácil parar depois. Mas vamos firme e forte aqui e vamos que vamos. Só Deus na causa. Vamos que Vamos”.

Brigas e Prejuízo Milionário

Em um histórico constante de brigas e desentendimentos, Jorge e Mateus foram vítimas de um prejuízo milionário após seu ex empresário, Marcos Araújo, proprietário da Audio Mix, um dos maiores escritórios de artistas sertanejos do Brasil. Na ocasião, a dupla movia um processo judicial contra seu empresário, após a notícia de que ele teria desviado cerca de 17 milhões de reais em um adiantamento contratual envolvendo a Som Livre, além de eventuais desvios em cachês de shows e contratos comerciais.

Após a ameaça dos processos e boicotes de contratantes, a dupla e o ex empresário assinaram um “acordo de paz”, onde os processos judiciais foram retirados e há a possibilidade de Jorge e Mateus voltarem a tocar no festival Villa Mix, um dos mais famosos do Brasil pelo público sertanejo.

Após uma série de brigas e desavenças Jorge e Mateus levam suas carreiras a trancos e barrancos. Recentemente, vazaram boatos de que Mateus não queria fazer show, pois havia sido convidado para apresentar um quadro no Esporte Espetacular sobre wakeboard, gerando uma discussão entre a dupla. Além disso, a dupla é atração confirmada na Festa do Peão de Barretos 2020, mesma festa onde a dupla já bateu boca durante um show no passado.

