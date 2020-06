Após tentar agredir esposa, embriagado tenta fugir por telhados, cai e vai parar no hospital

Ele caiu e bateu a cabeça violentamente no chão. O impacto foi tão forte que o homem acabou desmaiando na hor

Juscelino Silva da Conceição, 28 anos, teve traumatismo craniano após cair do telhado de uma residência, na noite desta quinta-feira (24), enquanto fugia da Polícia Militar, no Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de vizinhos, Juscelino chegou embriagado em casa e começou uma discussão com a própria esposa. Ele ainda teria tentado agredir a mulher durante a discussão, mas a Polícia Militar foi acionada e esteve no local para falar com o homem.

PUBLICIDADE

Quando os militares tentaram conversar com Juscelino, ele subiu em uma cerca e conseguiu ter acesso ao telhado da residência de um de seus vizinhos, e começou a correr na tentativa de fugir da PM.

Ele ainda conseguiu pular e correr pelo telhado de várias casas, mas ao pisar em uma telha, acabou caindo em uma varanda e bateu a cabeça violentamente no chão. O impacto foi tão forte que o homem acabou desmaiando na hora.

Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o homem ao pronto-socorro de Rio Branco. De acordo com o médico Guilherme Piassa, que atendeu Juscelino no local do ocorrido, o homem teve um traumatismo craniano de natureza moderado.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários