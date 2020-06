Arlindo Cruz volta a falar três anos após AVC: ‘Querendo formar frases’

PUBLICIDADE

“Ele falou. De oito a 12 palavras, está começando a querer formar frases”, contou.

Animado com a evolução do pai, o músico disse que já imagina o que deve passar pela imaginação do sambista.

“Deve estar naquela cabeça ali já uns 30 sambas para sair. Assim que ele conseguir falar tudo, se Deus permitir, tenho certeza que virá sambas da melhor qualidade”, acrecentou.

Desde de que recebeu alta, a família vem usando as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde e a evolução do cantor.

Numa segunda live, desta vez ao comunicador Jimmy Ieger, Arlindinho complementou dizendo para todos ficarem em “alerta”, pois outras notícias boas do pai estão por vir.

“Graças a Deus o corpo dele está respondendo bastante ao tratamento. E ele está até falando algumas palavras”, disse. “Peço que a galera fique atenta, porque vamos postar coisas novas do meu pai, que todo mundo vai ficar feliz. Quem acompanha, quem torce, vai ficar muito feliz. Ele nunca esteve tão bem”, comentou Arlindinho.