Arraiá Sunset e Amigos do Samba esquentam as lives acreanas nesta sexta; confira

Nomes como Nícolas Alvez, Giovanni Acioly com a banda Hashtag 68 e Amigos do Samba estão entre as atrações

A sexta-feira (19) e o final de semana estão repletos de shows virtuais para entreter o público de casa e arrecadar doações no combate ao covid-19 e também ações solidárias aos artistas e famílias acreanas. Nomes como Nícolas Alvez, Giovanni Acioly com a banda Hashtag 68, Eduardo Casseb e Amigos do Samba estão entre as atrações.

Mantendo também o clima das festividades juninas, os cantores Nícolas Alvez e Giovanni Acioly realizam o “Arraiá Sunset”. A cantora Sandra Melo também no clima junino realiza o ‘Arraial com Sandra Melo”. Eduardo Casseb também comanda o “Arraiá da Furiosa”. As transmissões acontecem nos canais oficiais dos artistas.

PUBLICIDADE

Confira os cards com mais informações:

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários