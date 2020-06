Artistas nacionais e internacionais farão megalive em defesa da natureza e dos índios

As apresentações, que acontecem simultaneamente em Nova York (EUA), Londres (Inglaterra) e Oslo (Noruega)

Vários artistas nacionais e internacionais se apresentam na SOS Rainforest Live neste domingo, 2/6, a partir das 16h, com a missão de arrecadar fundos para ajudar povos indígenas e comunidades locais que lutam contra a destruição das florestas tropicais.

As apresentações, que acontecem simultaneamente em Nova York (EUA), Londres (Inglaterra) e Oslo (Noruega), são transmitidas gratuitamente pelo canal da Rainforest Foundation YouTube.

Participarão artistas internacionais como Sting, Aurora, Jorge Drexler, Maná, Mathilda Holmer, Aterciopelados, Manu Chao, Allan Parsons, Lyla June, Lisa Simone, Jupiter and Okwes, Sandrayati Fay e OMI.

E ainda os artistas brasileiros Anavitória, Anitta, Iza, Melim, Sandy, Carlinhos Brown, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Gadú, Junior, Tony Garrido, Criolo, Gaby Amarantos, Tropkillaz com Duda Beat e AfroB, Dj Soul Slinger e Jorge Mautner, Evandro Mesquita, George Israel, Vanessa Falabella e Zeca Baleiro.

Também marcam presença na SOS Rainforest Live líderes indígenas como Sônia Guajajara, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Dario Kopenawa Yanomami, da Hutukara Associação Yanomami, e Rukka Sombolinggi, da Aliança dos Povos Indígenas do Arquipélago (Indonésia).

A apresentação da line up fica por conta dos artistas e ativistas brasileiros Letícia Sabatella, Camila Pitanga, Maria Gadú e Tony Garrido e da atriz americana Oona Chaplin, que atuou no filme “Avatar”(2009) e na série “Game Of Thrones” (2011-2019).

Luta pelas florestas tropicais

A SOS Rainforest Live é organizada pela instituição Rainforest Foundation, presente em países como Estados Unidos, Noruega e Reino Unido. Essa entidade trabalha para empoderar indígenas e comunidades pequenas, que são importantes protetores das florestas tropicais. A destruição desses ecossistemas é uma das principais causas do aquecimento global e da perda da biodiversidade.

O fundo arrecadado pelo evento será destinado a instituições que estão lutando para combater o avanço do coronavírus nas áreas de floresta tropical e projetos indígenas e de comunidades locais relacionados à proteção ao meio ambiente.

Para apoiar esta causa, você pode contribuir com qualquer valor por meio de um link que ficará disponível durante as apresentações. Um QR Code para esse endereço eletrônico aparecerá na tela ao longo de todo o evento.

