Asteroide passará pela Terra na próxima semana

Um asteroide com um tamanho potencialmente três vezes superior ao do Big Ben passará na próxima semana pela Terra, avisa a NASA, que classifica a aproximação como uma “passagem próxima”.

“Ninguém deve ficar muito preocupado com a possibilidade de a Terra sofrer o impacto de um asteroide ou cometa. Ameaças a qualquer pessoa como acidente de carros, doença e outros desastres naturais são muito maiores do que um asteroide”, adianta a NASA em comunicado partilhado com o Mirror.