Ator Ícaro Silva critica Glória Perez na web: “Por que eu tava seguindo essa mulher?”

Ícaro Silva usou as redes sociais na quinta-feira (11) para comentar uma publicação de Glória Perez. Em seguida, o ator parou de seguir a acreana nas redes sociais. A autora criticou a retirada do filme E O Vento Levou do catálogo da HBO Max, após protestos contra o racismo.

A notícia recebeu mais de 200 comentários nas redes sociais da autora, entre eles um de Ícaro Silva. “Meu Deus, por que eu tava seguindo essa mulher?”, escreveu o ator com dois emojis de carinha confusa. Gloria fez o post na quarta (10) em seu perfil no Instagram. Ela divulgou um print da notícia com um comentário que ela havia feito sobre o assunto em outra rede social, o Facebook.

“O Tempora! O mores! Quosque tandem? O que a Igreja fez, na Idade Média, o ‘politicamente correto’ está reeditando agora: o index das obras que devem ser interditadas! E o pessoal acha que está sendo revolucionário, inovador! Que falta fazem as aulas de História!!”, escreveu a autora de O Clone, atualmente no ar no Viva.

