Atriz Bárbara Paz revela motivo de sua mágoa com Silvio Santos

A atriz Bárbara Paz, 45 anos, atualmente reservada para Além da Ilusão, próximo folhetim das 18 horas da TV Globo, participou de uma live promovida pelo canal do cantor Supla, seu ex-namorado dos tempos da Casa dos Artistas, há 20 anos.

Ela disse nunca ter tido uma conversa sequer com o comunicador Silvio Santos, e que se sentiu “frustrada” com isso. “E as pessoas me chamavam de queridinha do Silvio quando na verdade nunca nem conversamos“, disse ela em resposta ao jornalista Mauricio Stycer.

“A primeira vez que eu o vi quando ele entrou na casa, aquele dia, todo de azul com sapato de cobra. Foi uma coisa meio assustadora. Ele parecia um boneco, mas era de verdade, mas ele parece uma coisa de boneco de cera. Ele foi uma pessoa bacana, a gente entrou lá pra fazer uma foto quando o programa saiu do ar“, relembrou a atriz sobre a popular foto que virou capa da revista Caras.

“Mas a minha primeira impressão, foi quando eu fui fazer as novelas do SBT, eu nunca mais tive contato com ele, a não ser nos programas de TV que eu tinha que fazer na casa. As pessoas achavam que eu era a queridinha do Silvio, mas eu na verdade nunca conversei com ele. Eu nunca bati um papo com ele. Nunca rolou nada, uma conversa, ou sei lá, um abraço. Isso me frustrou um pouquinho“, revelou.

Bárbara Paz fez a sua estreia nas novelas do SBT com Marisol, ao lado do seu ex-companheiro de reality e hoje Deputado Federal Alexandre Frota. Depois disso atuou em Cristal (2006) e em seguida protagonizou Maria Esperança (2007).

“Nunca conversei. Isso é uma coisa muito estranha, mas eu devo muito a ele. Agradeço por tudo que passei por lá, e pela vitória, pelas novelas que eu fiz, eu aprendi muito, às vezes eu queria um contato mais humano, só, mas faz parte do game. Eu levei como uma universidade, aprender a fazer televisão, experimentar as linguagens, e lá eu pude fazer isso”, ressaltou a atriz, que após a fase no SBT colecionou trabalhos na TV Globo.

