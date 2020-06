Autoridades prestigiam troca de bandeira na Gameleira em comemoração ao aniversário do AC

Um ato simbólico da troca da bandeira do Calçadão da Gameleira nesta segunda-feira (15) marcou a celebração do aniversário de 58 anos da elevação do Acre à categoria de estado. O governador Gladson Cameli liderou o ato, ao lado da prefeita Socorro Neri e do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que está na cidade para inaugurar o hospital de campanha para tratamento de pessoas acometidas pelo coronavírus.

PUBLICIDADE

A mudança da bandeira por uma mais nova aconteceu sob execução do hino acreano pela banda da Polícia Militar (PMAC). O símbolo antigo retirado do mastro de ferro foi levado em cortejo pelo Corpo de Bombeiros.

Também participaram da solenidade o vice-governador Major Rocha, os senadores Marcio Bittar e Sérgio Petecão, os deputados federais Mara Rocha, Manuel Marcos e Alan Rick, além de representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Câmara de Rio Branco e Ministério Público do Acre (MPAC).

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários