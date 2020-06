Autoridades sul-coreanas dizem que estão enfrentando uma segunda onda de Covid-19 localizada em Seul

As autoridades de saúde da Coreia do Sul disseram pela primeira vez, nesta segunda-feira, que o país está encarando uma “segunda onda” de novas infecções pelo novo coronavírus. O novo surto, na capital Seul, foi impulsionado por causa de um feriado em maio, de acordo com o governo.

Anteriormente, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KCDC, na sigla em inglês) chegaram a informar que a primeira onda de infecções do país nunca havia, de fato, terminado. No entanto, agora, a própria diretora dos KCDC, Jeong Eun-kyeong, afirmou que o novo surto começou por causa de um feriado em um final de semana no início de maio. Os novos registros estão focados na capital Seul, que anteriormente havia tido poucos casos.

— Na região metropolitana acreditamos que a primeira onda tenha ocorrido entre março e abril e também entre fevereiro e março — disse Jeong. — Então vemos que a segunda onda, que surgiu por causa do feriado de maio, está acontecendo.

No final de fevereiro, a Coreia do Sul teve um pico de infecções, com 900 casos em um dia, no primeiro grande surto de Covid-19 fora da China. Já no final de abril, após o país adotar uma campanha intensiva de rastreamento e de testagem, a quantidade de contaminações foi reduzida a números de um dígito.

No entanto, assim que o país anunciou a redução das medidas de distanciamento social no início de maio, o número de novos casos voltou a subir. Parte dessas novas infecções ocorreu entre jovens que foram a boates e bares em Seul nesse feriado mencionado pela diretora dos KCDC.

— Previmos inicialmente que a segunda onda surgiria no outono ou no inverno — disse Jeong. — Acabou que nossa previsão estava errada. Enquanto as pessoas mantiverem contato com outras, acreditamos que as infecções irão continuar.

Park Won-soon, prefeito de Seul, disse que, embora os números diários estejam em níveis considerados controláveis, a cidade poderá começar a ter centenas de novos casos por dia se essa taxa de contaminação se mantiver.

Neste domingo, em todo o país, foram registrados 17 novos casos de coronavírus. Foi a primeira vez em que as infecções em um dia estiveram abaixo de 20. Nos dias anteriores, o número tinha ficado entre 48 e 67. No total, a Coreia do Sul tem 12.438 infecções, com 280 mortes

