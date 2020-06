Auxílio: Caixa divulga o calendário da 1º parcela para mais 1 milhão

O presidente da Caixa Pedro Guimarães divulgou nesta sexta-feira (26), em coletiva de imprensa, que o banco irá pagar a primeira parcela do auxílio para mais 1,1 milhão de trabalhadores a partir deste sábado (27).

O calendário termina no sábado que vem (4) e será escalonado por data de aniversário.

Veja abaixo o calendário:

Os beneficiários podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site: auxilio.caixa.gov.br e aplicativo Caixa| Auxílio Emergencial.

Mesmo para quem indicou contas em outros bancos o recebimento do valor será pela Conta Poupança Social Digital. Foi uma forma de o banco evitar aglomerações nas agências antes do período para saques, pois muitas pessoas mandavam dinheiro para contas da Caixa e sacavam no banco.