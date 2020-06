Auxílio emergencial: Caixa paga 3º parcela nesta terça; veja quem recebe

De acordo com o calendário, é o último dia de pagamento do benefício à população que recebe o Bolsa Família

Nesta terça-feira (30), a Caixa Econômica Federal fará o depósito de R$ 600 (R$ 1.200 para famílias chefiadas por mulheres) referente à 3ª parcela do auxílio emergencial para beneficiários do programa Bolsa Família que possuem o número de identificação social (NIS) com final 0.

De acordo com o calendário, é o último dia de pagamento do benefício à população que recebe o Bolsa Família.

DATA: 30 de junho

NÚMERO DE BENEFICIADOS: 1.918.047

ÚLTIMO DÍGITO DO NIS: dígito 0

TERCEIRA ETAPA

A Caixa também deu início ao pagamento da terceira parcela para os beneficiários que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e não fazem parte do calendário do Bolsa Família. Esta terceira etapa será realizada de acordo com calendário publicado na última quinta-feira (25) pelo Ministério da Cidadania.

A exemplo do que foi realizado no calendário da segunda parcela do auxílio emergencial, os valores de R$ 600 e R$ 1.200 serão creditados na Conta Poupança Social Digital da Caixa, de maneira escalonada conforme o mês de aniversário do beneficiário.

Os beneficiários que não utilizarem digitalmente os recursos podem optar por realizar o saque em espécie de acordo com o calendário escalonado por mês de aniversário A orientação é para que os recursos do auxílio sejam movimentados pelo Caixa Tem.

Nas datas indicadas acima, havendo eventual saldo existente, o valor será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.

A Caixa realizou parcerias com prefeituras de 1280 cidades para a sinalização e organização das filas para facilitar a triagem fora das agências.

