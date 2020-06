Auxílio Emergencial, FGTS e PIS: Veja quais benefícios você pode receber em julho

Para quem não sabe no mês de Julho três benefícios vão ser pagos ao brasileiros, entre eles o Auxílio Emergencial de R$ 600, o Saque emergencial do FGTS e o abono do PIS/Pasep. Você quer saber quais deles você tem direito a receber em Julho? Então acompanhe!

Benefícios para julho

O mês de Julho coincidiu com o pagamento de três benefícios diferentes aos brasileiros, dois deles são benefícios emergenciais, como medida do governo de tentar minimizar os impactos causados pela pandemia já o outro é o abono salarial pago todos os anos os trabalhadores brasileiros. Entenda cada um deles.

Auxílio Emergencial

O Auxílio Emergencial é o benefício destinado aos brasileiros que trabalham informalmente, aos MEIs e também aos desempregados, entenda:

Para pedir o auxilio, é necessário ter mais de 18 anos. Pode receber:

empregado que não têm carteira assinada

autônomo

desempregado

MEI (microempreendedor individual)

contribuinte individual da Previdência

Além de se enquadrar em um desses casos, a pessoa deve estar dentro dos limites de renda estabelecidos na lei. Pode receber quem:

tem família com renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135) ou com renda mensal per capita (por membro da família) de até meio salário mínimo (R$ 522,50)

teve rendimentos tributáveis de até R$ 28.559,70 em 2018 (conforme declaração do Imposto de Renda feita em 2019)

Uma das informações divulgadas sobre o pagamento da terceira parcela do Auxílio Emergencial é que o calendário seguirá mesmos moldes do pagamento da segunda parcela, ou seja, de forma escalonada, onde os pagamentos vão ser liberados de acordo com o mês de nascimento em conta poupança digital e em seguida seguirá um novo calendário para quem deseja sacar o dinheiro em espécie ou transferir para outros bancos. Sendo assim o calendário será estendido até o mês de Julho.

Vale lembrar que para inscritos no Bolsa Família o calendário de pagamento já começou desde semana passada e está sendo pago de forma escalonada seguindo o número final do NIS.

Saque do FGTS

Autorizado pela Medida Provisória nº 946 de 07/04/2020, é o saque a que tem direito todo titular de conta do FGTS com saldo, incluindo contas ativas e inativas, no valor de até R$ 1.045,00 por trabalhador.

O saque pode ser feito até 31 de dezembro de 2020.

Formas de recebimento

O pagamento do Saque Emergencial FGTS será realizado exclusivamente por meio de crédito em Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela CAIXA em nome dos trabalhadores. A movimentação do valor do saque emergencial poderá, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo CAIXA Tem, sem custo, evitando o deslocamento das pessoas até as agências.

Após o crédito dos valores na poupança social digital, já será possível pagar boletos ou contas, ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, tudo por meio do aplicativo CAIXA Tem.

A partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência, também de acordo com o mês de nascimento, os trabalhadores poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custos, ou realizar o saque em espécie nos terminais de autoatendimento da CAIXA e casas lotéricas, utilizando o código que deve ser gerado no aplicativo CAIXA Tem.

O saque pode ser feito até 31 de dezembro de 2020.

Confira a seguir o calendário completo

Mês de nascimento Crédito em conta Saque ou transferência Janeiro 29 de junho 25 de julho Fevereiro 6 de julho 8 de agosto Março 13 de julho 22 de agosto Abril 20 de julho 5 de setembro Maio 27 de julho 19 de setembro Junho 3 de agosto 3 de outubro Julho 10 de agosto 17 de outubro Agosto 24 de agosto 17 de outubro Setembro 31 de agosto 31 de outubro Outubro 8 de setembro 31 de outubro Novembro 14 de setembro 14 de novembro Dezembro 21 de setembro 14 de novembro

PIS/Pasep

O abono salarial PIS-Pasep 2020-2021 começará a ser pago no próximo dia 30 de junho para os trabalhadores com direito ao benefício que forem correntistas da Caixa ou do Banco do Brasil. Nesse caso, o dinheiro será creditado diretamente em conta.

Para os demais trabalhadores, os saques serão liberados a partir de 16 de julho. O calendário de saques se estenderá até 30 de junho de 2021

Confira a seguir a tabela de valores à receber com o período de tempo trabalhado

Meses trabalhados Valor à receber 1 mês R$ 88,00 2 meses R$ 175,00 3 meses R$ 262,00 4 meses R$ 349,00 5 meses R$ 436,00 6 meses R$ 523,00 7 meses R$ 610,00 8 meses R$ 697,00 9 meses R$ 784,00 10 meses R$ 871,00 11 meses R$ 958,00 12 meses R$ 1.045,00

Calendário do PIS para quem trabalhou em empresa privada:

Mês de nascimento Recebe a partir de Julho 16 de Julho de 2020 Agosto 18 de Agosto de 2020 Setembro 15 de Setembro de 2020 Outubro 14 de Outubro de 2020 Novembro 17 de Novembro de 2020 Dezembro 15 de dezembro de 2020 Janeiro 19 de Janeiro de 2021 Fevereiro 19 de Janeiro de 2021 Março 11 de Fevereiro de 20201 Abril 11 de Fevereiro de 2021 Maio 17 de Março de 2021 Junho 17 de Março de 2021

