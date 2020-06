Beija-Flor convida Michelle Obama para o desfile de 2021, diz colunista

O carnavalesco da escola de samba Beija-Flor, Alexandre Louzada, fez uma carta de próprio punho convidando a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama para participar do desfile da escola de samba carioca. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

A agremiação vai apresentar, no Carnaval do ano vem, um enredo sobre racismo, e isso motivou Alexandre a fazer o convite a Michelle, uma das personalidades que luta contra o preconceito racial há anos. A mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o primeiro presidente negro eleito no país americano, também é advogada e escritora.

Em 2020, a Beija-Flor de Nilópolis encerrou os desfiles do Rio de Janeiro, com o enredo “Se essa rua fosse minha”. Na passagem, a agremiação contou a história de estradas, rotas e caminhos por onde a humanidade passou até desembarcar na rua mais importante do carnaval carioca: a Marquês de Sapucaí.

Em uma das alas, a dos bandeirantes, que conta a história de expedições que abriram caminho pelo Brasil, o destaque foi para cantora Jojo Todynho, que assumiu o papel da escrava Xica da Silva e chamou atenção ao desfilar com os seios descobertos.

