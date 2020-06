Bestene e Petecão dizem que respeitam decisão de Gladson, mas garantem apoio ao partido 

Após o anúncio do governador Gladson Cameli (Progressistas) de que vai apoiar uma possível candidatura da prefeita Socorro Neri (PSB), o deputado estadual José Bestene e o senador Sérgio Petecão comentaram o assunto em entrevista ao ContilNet e manifestaram apoio à decisão do governador, mas dizem que vão dar apoio irrestrito a decisão da direção do Partido Progressistas no Acre.

O ex-presidente do partido e deputado estadual, José Bestene (Progressistas) disse que ficou surpreso com a decisão de Cameli. “Esse posicionamento é do governador e será discutido dentro do partido. A executiva tratará dese assunto”, argumentou.

Petecão disse que respeita a decisão pessoal do governador, mas avisa que está fechado 100% com o Progressistas. “Estou com o PP da senadora Mailza Gomes, pastor Reginaldo, Bestene, James e outros. Hoje já foi um dia de tirar fotos e estamos com a campanha quase pronta e já estávamos trabalhando isso a um bom tempo”, explicou.

O senador que foi designado por Gladson para cuidar das eleições, contou que existiam três candidaturas na mesa do Progressistas e que após um longo debate garantiu apoio a chapa majoritária que terá Marfisa Galvão como vice de Tião Bocalom. “Já reunirmos o partido e agora vamos pra a rua. Quem sou para questionar a decisão do governador? Quem vai questionar é o partido”, declarou.

